Wanda Nara ha fatto una romantica dedica a Mauro Icardi in occasione del loro decimo anniversario d’amore.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno festeggiato il loro decimo anniversario insieme e, attraverso i social, la manager e showgirl ha scritto in queste ore un messaggio dedicato al marito. Tra le immagini scelte da Wanda Nara per la sua dedica vi è anche la prima scatta insieme al marito o quelle che li ritraggono felici e insieme alle figlie.

“Se in dieci anni succedono molte cose a noi molte altre, figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, più traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d’accordo, lavorare insieme, avere progetti, ma soprattutto AMORE, del più forte, quello che cura tutto ed è per sempre. Dieci anni fa iniziava la nostra storia… tu così piccolo e così sicuro di aver incontrato l’amore della tua vita che volevi gridare ai quattro venti che eravamo insieme e così sicuro di voler fare una grande famiglia con me e io così innamorata della tua bellezza e soprattutto del tuo grande cuore”, ha scritto sui social.

Wanda Nara: la dedica a Mauro Icardi

Attraverso i social Wanda Nara ha fatto una romantica dedica a suo marito Mauro Icardi, con cui ha raggiunto il traguardo del decimo anniversario. I due hanno avuto insieme due figlie e gli ultimi anni sono stati segnati per loro da alcuni alti e bassi, tra presunti tradimenti e la leucemia che Wanda Nara ha scoperto di avere solo di recente.

Sui social in tanti hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia, che continua a mostrarsi unita e felice. Wanda Nara al momento è tra i concorrenti di Ballando con le stelle e ha confessato che suo marito non ha mai smesso di esprimerle tutta la sua vicinanza e il suo sostegno anche difronte alle difficoltà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG