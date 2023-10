Michelle Hunziker si è mostrata mentre era al mare e, secondo indiscrezioni, con lei sarebbe stato presente Alessandro Carollo.

Michelle Hunziker ha condiviso alcune stories in cui era ritratta in spiaggia e, secondo quanto riporta TgCom24, la showgirl svizzera si sarebbe trovata in Liguria (per la precisione a Varigotti) insieme alla sua nuova fiamma, l’osteopata Alessandro Carollo. I due si sarebbero concessi una fuga d’amore dopo esser stati travolti dalle attenzioni indesiderate dei paparazzi.

Michelle Hunziker: la fuga d’amore con Alessandro Carollo

Alcune settimane fa Michelle Hunziker è stata avvistata in compagnia di Alessandro Carollo e sui social in tanti, tra i fan, sono impazienti id saperne di più visto che, fino a qualche mese fa, la showgirl si professava single. Stando ai rumor in circolazione – riportati da TgCom24 – per sfuggire al clamore mediatico che li ha travolti, lei e il fidanzato si sarebbero concessi una fuga d’amore a Varigotti, dove grazie al clima insolitamente caldo hanno potuto trascorrere un po’ di tempo al mare.

Alessandro Carollo è un osteopata il cui nome è già noto al mondo vip, e lui e Michelle Hunziker sono stati paparazzati insieme per la prima volta ad uno spettacolo di Checco Zalone. La liaison tra i due è destinata a durare?

“Certo che dopo due divorzi credo nell’amore e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita”, aveva confessato lei in una delle sue ultime interviste a Verissimo, e ancora: “Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG