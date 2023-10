Simona Ventura ha rotto il silenzio dopo essersi mostrata in pubblico insieme a Mara Venier e a Barbara D’Urso.

Il 29 ottobre Simona Ventura ha stupito tutti riabbracciando la collega Mara Venier nello studio di Domenica In e, a seguire, ha posato alla presentazione del film Shukran in compagnia di Barbara D’Urso. Con entrambe le colleghe sembra che i rapporti fossero tesi da tempo, ma in merito alla questione la stessa conduttrice ha detto a SuperGuidaTv:

“Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno”.

Simona Ventura: i rapporti con Mara Venier e Barbara D’Urso

Simona Ventura ha confermato che oggi regnerebbe il sereno tra lei e le colleghe Mara Venier e Barbara D’Urso, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più. La conduttrice si sarebbe lasciata alle spalle i rancori relativi a ciò che affermò la Venier all’epoca della sua storia con Gerò Carraro (figlio di suo marito Nicola Carraro) e anche il presunto “gelo” con l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Durante un’intervista a Le Invasioni Barbariche, SuperSimo aveva affermato:

“Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene.”

In tanti credono che la conduttrice ce l’avesse proprio con le sue famose colleghe, ma sulla questione non è dato sapere di più e oggi, a sorpresa, tra loro sembra esser tornata a regnare la pace. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

