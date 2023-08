Wanda Nara ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute e ha svelato come starebbero oggi le cose tra lei e suo marito Mauro Icardi.

Wanda Nara sta combattendo contro alcuni gravi problemi di salute e, nelle ultime ore, lei stessa ha risposto via social alle domande dei fan che le hanno chiesto quali fossero le sue condizioni.

“Sto meglio, sto seguendo i trattamenti a poco a poco e con l’amore di tutti coloro che mi amano. Icardi mi sequesta? Sì, solo qualche volta abbraccio il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po’ (scherza ndr.). Icardi in campo? Mi fa sentire in colpa vederlo correre così tanto mentre io mangio patatine fritte. Presto tornerò in tv. Istanbul, Milano e Parigi? In questo ordine“, ha scritto nelle sue stories.

Wanda Nara: la confessione su Icardi e le condizioni di salute

Con il supporto della sua famiglia, Wanda Nara sta cercando di combattere contro i suoi problemi di salute e nelle ultime ore, attraverso i social, ha risposto ad alcune domande dei fan sulle sue condizioni.

La manager e showgirl ha lasciato intendere che oggi tra lei e il marito Mauro Icardi le cose procederebbero a gonfie vele nonostante, negli ultimi anni, i due siano stati protagonisti di ripicche e tradimenti reciproci. La loto intesa è destinata a durare? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

