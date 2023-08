Sophie Codegoni è stata travolta da una valanga di critiche sui social per una foto in cui è ritratta in compagnia di sua figlia Celine.

Sophie Codegoni è diventata mamma solo da un paio di mesi ma sui social continua ad attirare critiche e commenti per via del suo comportamento con la figlia Celine. Nelle ultime ore l’influencer è stata aspramente criticata per uno scatto in cui si è mostrata sdraiata di spalle e senza reggiseno accanto alla sua bambina. Sui social c’è chi le ha scritto:

“Che senso ha tutto questo? Questa foto non significa nulla”, e ancora: “Io capisco tutto ma qui, sinceramente, il topless non ci stava”, oppure: “Se devi guadagnarti qualche like in più, almeno lascia stare la bambina e posa da sola”.

Sophie Codegoni: la foto con la figlia e le critiche degli haters

Nelle ultime ore una nuova bufera ha travolto Sophie Codegoni, che si sta godendo l’ultimo scampolo di vacanze con Alessandro Basciano e la piccola Celine a Capri. L’influencer ha postato uno scatto in cui è ritratta senza reggiseno accanto a sua figlia e, in tanti, l’hanno accusata di essere alla ricerca di visibilità.

Nelle ultime settimane Sophie è stata presa di mira anche per aver portato la figlia appena nata in vacanza in barca e per aver trascorso un weekend da sola con il fidanzato a poche settimane dalla sua nascita.

