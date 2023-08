Paola Caruso si è sfogata via social contro coloro che hanno messo in circolazione le voci in merito alla sua partecipazione al GF Vip 8.

Paola Caruso ha tuonato via social contro chi ha ipotizzato che avrebbe preso parte alla nuova edizione del GF Vip 8. Da un anno la showgirl vive costantemente nell’ansia a causa delle condizioni di suo figlio Michele, che è stato protagonista di un caso di malasanità in Egitto e ha riportato gravi problemi di salute.

“Secondo la scienza di alcuni pazzi (che nemmeno conosco), io avrei il tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Che tristezza infinita. Io adesso penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al Grande Fratello. Ma come ca**o state messi“, ha tuonato in queste ore la showgirl via social.

Paola Caruso ha tuonato via social contro coloro che hanno ipotizzato la sua presenza all’ottava edizione del GF Vip (al via da settembre). La showgirl ha precisato dunque che non prenderà ovviamente parte al reality show visto che, al momento, starebbe seguendo pedissequamente suo figlio Michele che, purtroppo, sta convivendo con alcuni gravi problemi di salute.

“È un periodo molto, molto brutto per noi. Da novembre ho interrotto la mia vita e la mia carriera, perché il destino ci ha riservato l’ennesima prova da superare. Stiamo combattendo insieme. Abbiamo avuto una disgrazia, ci è piombata addosso inaspettata”, ha raccontato la stessa Caruso a Verissimo.

