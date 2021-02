Walter Zenga, la moglie Raluca Rebedea: “Non merita tutto questo” (video)  

Raluca Rebedea, terza moglie di Walter Zenga, ospite, stasera, domenica 7 dicembre 2021, di ‘Live non è la d’Urso’, per la prima volta, ha rivelato la propria verità sul rapporto quasi inesistente con i figli Nicolò e Andrea, quest’ultimo recluso, da qualche mese, nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video):

“Ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica poteva pensare che Walter era un pessimo papà, freddo, che non cura i figli. Con i nostri piccoli, lui è stato un papà perfetto, presente, coccoloso. Vuole dire sempre la sua, partecipare su tutto”.

La blogger ha confermato che, da parte dell’ex portiere della Nazionale italiana di calcio, ci sono stati dei tentativi per ricucire lo strappo:

“Mi ricordo gli inviti che ci sono stati. Nicolò ed Andrea sono venuti negli Emirati Arabi, li ho portati in giro. Non avevo esperienze da mamma. Credo che ci siamo divertiti. Walter, ogni anno, lanciavo l’invito. La nostra casa era sempre aperta. Io li volevo qua”.

Il rapporto tra Walter Zenga con i figli Andrea e Nicolò

La dolce consorte dell’allenatore ha citato alcuni episodi chiave del rapporto contrastato tra Walter ed i figli:

“Quando ci siamo sposati in Chiesa e fatto il battesimo di Samira, nel 2010, avevamo invitato Nicolò e Andrea in Romania per fargli conoscere la mia famiglia. Andrea rifiutò. Noi lo volevamo lì. Ci sono stati dei momenti in cui Andrea poteva venirci incontro. Non è giusto incolpare Walter dicendo che non ha mai provato ad unire la famiglia, ed incontrare i figli”.

Nelle scorse settimane, la donna ha difeso, con le unghie e con i denti, il padre dei suoi figli, attaccato, nelle scorse settimane sui social:

“Non merita tutto questo. Potevano risolvere queste tensioni tra loro e non al Grande Fratello Vip”.

Raluca spera che tra il padre ed i due figli possa ristabilirsi un clima di pace:

“Ti fa comodo fare il figlio triste… Da parte di Walter c’è stato il tentativo di averlo accanto. L’amore di un genitore si moltiplica per i figli che ha”.

