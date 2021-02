Maria Elena Boschi: “Sono molto innamorata di Giulio Berruti” (video)  

Maria Elena Boschi, in collegamento a ‘Live non è la d’Urso’, in onda, stasera, domenica 7 febbraio 2021, ha parlato anche di amore. Da diverso tempo, infatti, l’onorevole di Italia Viva è legata sentimentalmente all’attore Giulio Berruti. Ecco le dichiarazioni dell’ex ministro:

"Sono molto innamorata di Giulio Berruti" @meb si lascia andare a una confidenza a Live #noneladurso ❤️ pic.twitter.com/TYqvyn6G4X — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 7, 2021

“Sì, sono molto innamorata. Giulio è un ragazzo molto in gamba, una persona che si dà da fare, lavora un sacco, ma soprattutto è un ragazzo molto dolce e c’è. Questo è l’importante. Quando torni a casa la sera, qualunque cosa sia successo, anche bella da condividere, da condividere sapere che c’è una persona che ti aspetta, che Giulio c’è, fa la differenza”.

Le dichiarazioni di Giulio Berruti a Verissimo

Ospite, lo scorso ottobre di ‘Verissimo’, l’attore ha tessuto le lodi della propria compagna:

“E’ una persona molto dolce, dalla forte umanità. E’ propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”.

Berruti ha confessato di essere pronto a compiere il grande passo con la fidanzata: “Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”