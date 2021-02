Volano pesanti accuse ai danni di Paolo Brosio da parte di un volto che gli aficionados dei programmi di Barbara d’Urso hanno già avuto modo di conoscere anni fa, durante un reality show chiamato “Un, due, tre stalla“! E’ Manuela Ferrera, showgirl ed ex meteorina del Tg4 oltre 10 anni fa. Manuela è stata invitata a Domenica Live per parlare di una rivelazione che pesa come un macigno nella storia d’amore tra il giornalista e la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis.

A detta di Manuela pare che dietro le quinte del programma di Piero Chiambretti Tiki Taka, Brosio si sarebbe avvicinato un po’ troppo alla Ferrera. Chiaramente la domanda nasce spontanea: perché Brosio si avvicina alla soubrette sapendo di essere fidanzato? In un filmato trasmesso nel programma di Canale 5 ecco spuntare fuori una foto nella quale Brosio bacia Manuela sulla guancia:

Lo stampo del marpione non gli si addice tanto adesso. Ma ha fatto una serie di apprezzamenti conditi da una serie di battutine, ha parlato del mio calendario, ha voluto sapere del luogo dove sono state scattate le foto

Dice lei. A questo Brosio avrebbe replicato “Peccato perché quel periodo ero all’Isola, altrimenti sarei venuto ad aiutarti. Nel calendario ero totalmente nud4“. Paolo sarebbe stato visto fuori dal camerino di Manuela ed avrebbe atteso la sua uscita per 40 minuti come affermato dalle persone presenti nei corridoi Mediaset. Lui si era difeso così:

Lei mi ha chiesto il selfie, non è vero che ho aspettato quaranta minuti fuori dal suo camerino dopo la trasmissione di cui eravamo ospiti.

Anche Maria Laura, la fidanzata di Brosio, crede alla sua versione e si schiera apertamente dalla sua parte. “Avrei tantissime cose da raccontare” annuncia Manuela (che stasera sarà a Live non è la d’Urso)