A Domenica Live la puntata di oggi, 7 febbraio 2021, si è aperta con i nuovi sviluppi che si concentrano sui presunti nuovi figli di Claudio Villa. Ospiti in studio due dei figli del grande cantante scomparso nel 1987, Manuela Villa e Claudio Junior. Pare siano stati rintracciati due, forse tre fratelli.

Uno di loro risiederebbe in Russia, uno in Giappone e due nel Lazio. Secondo dei dettagli che emergono da un’inchiesta dell’investigatore privato Ezio Denti recatosi a Rocca di Papa ed Aprilia, luogo frequentatissimo da Villa parecchi anni fa. La gente del posto conferma l’esistenza di due figli segreti. Barbara d’Urso estrae un documento con una foto di un ragazzo che assomiglierebbe a Manuela e Claudio Junior. I due prendono in mano il doc senza mostrare alla telecamere il volto di questo ragazzo senza però mostrarlo alla telecamera.

Manuela cerca di scrutare al meglio quali potrebbero essere i punti di somiglianza, così come suo fratello. Anticipa che il ragazzo ha una mascherina di protezione, questo complica ulteriormente la sua riconoscenza. Per questo né lei, né Claudio Junior decidono di sbilanciarsi. Più determinato Ezio Denti che, guardando la foto, afferma di essere vicino ad un importante risultato.

La situazione rimane in sospeso, Manuela e Claudio Junior attendono le prossime novità. Intanto la cantante parla di suo padre a 34 anni esatti dalla sua scomparsa:

L’ho presa malissimo, neanche il giorno del mio compleanno mi ha lasciato. Ho cominciato a vedere un altro giorno come giorno del mio compleanno come giorno da festeggiare. Non più il 7 febbraio ma l’8 maggio, mi sono spostata in anticipo di nove mesi. Me lo sono scelto come piace a me.