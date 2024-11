Un furto subito ma poi anche un lieto fine inatteso: Vladimir Luxuria ha raccontato tutto a ‘Chi l’ha visto?’ con tanto di particolare appello.

Ospite in collegamento con la trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’, Vladimir Luxuria ha raccontato un particolare aneddoto relativo ad un furto subito che l’ha vista perdere il proprio portafoglio dove erano presenti documenti importanti tra cui la carta d’identità e la patente, oltre che del denaro. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, però, ha spiegato di non aver contattato il programma per la rapina subita ma per ritrovare colui che le ha portato indietro tutto…

Vladimir Luxuria e il furto del portafoglio

Un furto in piena regola ma anche un lieto fine. Come anticipato, Vladimir Luxuria è intervenuta alla trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ per raccontare quanto le fosse capitato. La conduttrice ha spiegato di aver subito presumibilmente una rapina dove qualcuno le ha portato via il portafoglio al cui interno erano presenti documenti d’identità e soldi.

“Voi direte questa qua solo perché è famosa si rivolge a ‘Chi l’ha visto?’ che ha casi ben più gravi di cui occuparsi per rintracciare un portafoglio? Ebbene no”. E ancora: “Non sto chiedendo ‘Chi ha visto il mio portafoglio?’ Questa storia ha un epilogo. Poco dopo (il furto subito ndr) mi ha citofonato a casa una persona dall’accento straniero che mi ha detto di averlo trovato. Era risalito al mio indirizzo dalla carta di identità”.

La ricerca di Florin

Le parole di Luxuria arrivano quindi al punto focale del suo intervento alla trasmissione di Rai 3: ringraziare la persona che gli ha portato indietro tutto. “Vorrei offrirgli una cena, dargli una mancia. Vorrei ringraziarlo perché ha compiuto un gesto molto bello. È venuto fino a casa per riportarmi il portafoglio”.

Pochi, però, gli elementi su questa brava persona: “Di questo episodio non vorrei ricordare la cattiveria di chi mi ha fregato il portafoglio ma la bontà di chi me l’ha portato fino a casa. Se mi stai sentendo fatti vivo, sai dove abito e avrei piacere di ringraziarti meglio“.

