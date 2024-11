Episodio controverso per Rosalinda Cannavò che si era recata in ospedale con la figlia ma è stata rimandata a casa. Ecco cosa è successo.

Qualche problematica in queste ore per Rosalinda Cannavò e sua figlia Camilla che si sono recate in ospedale ma hanno dovuto fare i conti con lo sciopero di medici e infermieri previsto in data odierna. Una situazione che ha portato la donna e la bimba a dover tornare a casa senza poter richiedere assistenza da parte del personale sanitario.

Rosalinda Cannavò in ospedale con la figlia

Anche Rosalinda Cannavò è stata vittima dello sciopero di medici e infermieri organizzato per la giornata odierna. A raccontare quanto successo è stata la diretta interessata che, a quanto pare, si è recata in ospedale all’alba.

La Cannavò, tramite le proprie stories su Instagram, ha spiegato di essersi recata con sua figlia Camilla in ospedale ma di aver dovuto fare i conti con lo sciopero del personale sanitario.

“Andare in ospedale all’alba con una bambina di due mesi per poi, dopo avere atteso mezz’ora e fatta anche l’accettazione, sentirsi dire: ‘Signora c’è sciopero del personale sanitario può tornare a casa’…Bravi!”, le parole della donna.

Cosa è successo

Al momento non è dato sapere nel dettaglio cosa sia capitato alla Cannavò e a sua figlia Camilla ma è possibile che non si sia trattato di nulla di grave. La speranza, ovviamente, è che entrambe possano stare bene senza alcun tipo di problema.

Successivamente allo sfogo, va detto, la bella Rosalinda, oltre all’amarezza mostrata, ha aggiunto di aver ricevuto tantissimi messaggi sui social e non solo di affetto ma anche che avrebbe dovuto fare un “semplice controllo”. Inoltre, la ragazza ha sottolineato di aver ricevuto parole dolci da persone inaspettate mentre avrebbe gradito riceverne da chi, invece, non si è fatto proprio sentire.

