In vista della Maturità 2024, Vladimir Luxuria ha dato il suo ricordo dei giorni degli esami tra studio intenso, organizzazione ed emozioni.

Come ogni anno è arrivato il tempo della Maturità per tantissimi studenti delle scuole. Alcuni vip, in queste ore, hanno ricordato il loro esame, un passaggio molto importante sia di vita che a livello educativo. Tra questi, anche Vladimir Luxuria che ha avuto modo di raccontare alcuni dettagli parlando in modo molto diretto e onesto ad Adnkronos.

Vladimir Luxuria e la maturità

Come anticipato, per migliaia di studenti italiani, la giornata di mercoledì 19 giugno 2024 sarà la prima per la Maturità 2024. Ad Adkronos, diversi vip hanno raccontato la loro esperienza con l’esame. Tra questi anche Vladimir Luxuria che ha spiegato i suoi ricordi riguardo quanto vissuto diversi anni fa: “Sembrerà strano, ma la mia maturità è stata in ragioneria per programmatori. Sarei potuta essere un Fantozzi, e invece sono diventata Luxuria. Dopo il passaggio dalla maturità, dove mi sono trasferita da Foggia a Roma, mi sono laureata invece in lettere”.

L’organizzazione

Tra i vari passaggi dell’interivista anche il modo con cui Vladimir ha preparato in modo certosino ogni cosa per l’esame di Stato: “Devo dire che non ero particolarmente angosciata, perché io non sono una che si riduce all’ultimo, come fanno tanti”, ha ammesso la conduttrice de L’Isola dei Famosi. “Sono molto precisina forse perché sono ascendente Vergine”. Per questo, in vista degli esami, “ho diviso tutti i compiti e le pagine dei libri da studiare. Certo, poi la tensione c’era, però ero abbastanza sicura di me”, ha concluso ancora la presentatrice di Canale 5 senza, però, rivelare nel corso dell’intervista quale sia poi stato l’esito, in termini numerici, dell’esame. Ad ogni modo, però, vista la preparazione e l’organizzazione certosina siamo sicuri che Luxuria avrà ottenuto senza dubbio un ottimo risultato.

