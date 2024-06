Chiara Nasti, è una famosa influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ma quanto è cambiata negli anni? Scopriamolo insieme!

Chiara Nasti, oggi famosa influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha iniziato a diventare popolare da giovanissima grazie ai social. Grande fan di Chiara Ferragni, il suo obiettivo era semplice: diventare una famosa fashion blogger, al pari del suo idolo. Negli anni la sua vita ha subìto varie trasformazioni, ma di certo la sua fama non ha fatto che crescere. Ma vediamo quanto e come è cambiata negli anni.

Chiara Nasti: una giovane “influencer” tra i banchi di scuola

Chiara Nasti frequentava ancora le scuole superiori quando la sua fama ha iniziato a crescere. Una giovane, alta, bionda, con le labbra carnose e un fisico invidiabile dalle giovani ragazzine, contava già migliaia di follower su Instagram, e altrettanti seguaci su Facebook. Lei, insieme a poche altre, è stata tra le prime a diventare famosa sui social già nel 2012.

In questa foto possiamo vedere una giovanissima Chiara Nasti nel primo scatto che si trova sul suo profilo Instagram.

Oggi l’influencer napoletana conta due milioni di follower, e da sempre il suo obiettivo è stato quello: raggiungere quante più persone possibili con i suoi scatti.

Ecco uno scatto insieme a Chiara Ferragni del 2013.

Ma come è diventata famosa? Il suo successo parte dai social, e più nello specifico da Facebook, dove in poco tempo raccoglie un elevato numero di seguaci. Nel 2013 lancia il suo brand di t-shirt, Chic Phobia.

Il suo nome arriva ai brand di moda più famosi che la cercano come testimonial, che la fanno arrivare persino agli Italian Music Awards.

Nel 2016, invece, pubblica il suo primo libro, Diario di una fashion blogger.

Ecco uno scatto che risale proprio a quegli anni.

Chiara Nasti: dall’Isola dei Famosi alla fama in televisione

Il trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo è stato per lei il reality show L’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato nel 2018. Ecco una foto di quell’anno.

Dopo l’esperienza dell’Isola, e la relazione con Ugo Abbamonte durata dal 2017 al 2020, Chiara inizia ad avere flirt e relazioni con uomini famosi, tra cui il calciatore Niklas Dorsch, il flirt con Neymar e una breve relazione con Nicolò Zaniolo.

Ma dopo di lui è arrivato Mattia Zaccagni. Una storia intensa, profonda, che li ha portati a mettere presto su famiglia. Infatti, annunciano l’arrivo del primo figlio, Thiago, a cui danno il benvenuto il 16 novembre 2022. I due si sposano nel 2023. Ecco una foto del giorno delle nozze.

Nel mese di gennaio 2024 Chiara e Mattia annunciano l’arrivo di un secondo figlio, o meglio, di una figlia, come hanno mostrato al gender reveal.

Chiara Nasti: quanto è cambiata negli anni

L’influencer è sempre stata una ragazza dall’innegabile bellezza, pur aver rivoluzionato i suoi look e il suo stile in base alle mode del tempo. Tuttavia, è impossibile non notare qualche cambiamento fisico.

Labbra carnose e naso con la punta all’insù sono sempre stati il suo marchio di fabbrica, nonché un dono della natura e della genetica. Ma il suo viso ha subìto alcune trasformazioni che di naturale probabilmente hanno ben poco. Infatti, la stessa Nasti ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Non ha mai avuto paura di ammettere di essersi rifatta il seno, che è il cambiamento più evidente nel suo corpo. Il suo fisico scultoreo, però, è anche frutto di un allenamento continuo e uno stile di vita salutare.

Potrebbe aver fatto qualche piccolo ritocco al viso per migliorare alcuni lineamenti o per contrastare i primi accenni dell’età, ma nulla di drastico che avrebbe snaturato i suoi connotati.

Ecco un’immagine che evidenzia i cambiamenti estetici di Chiara Nasti nel tempo.

