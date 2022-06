Vittoria Deganello è stata travolta da una bufera per la sua presunta liaison con Alessandro Murgia. Sulla questione è intervenuta la sorella del calciatore.

In queste ore in rete è scoppiato un vero e proprio putiferio contro Vittoria Deganello, l’ex corteggiatrice che – secondo indiscrezioni circolate sui social – avrebbe intrapreso una relazione con il centrocampista Alessandro Murgia, fidanzato da molti anni e da poco diventato padre del suo secondo figlio. Sulla questione è intervenuta anche la sorella del calciatore, Nicole Murgia, che ha preso le distanze dalla vicenda:

“Pubblico questa storia per chiarire una volta per tutte la mia posizione. Ho evitato di espormi perché in questo momento così delicato non ritenevo giusto alimentare voci e gossip. Non esprimerò pareri o considerazioni, solamente declino il mio coinvolgimento in questa storia. Invito tutti al rispetto della famiglia e soprattutto dei bambini”, ha scritto nelle sue stories.

Vittoria Deganello e Alessandro Murgia: la reazione della sorella

In queste ore Nicole Murgia ha rotto il silenzio via social dopo che una vera e propria bufera ha travolto lei e la sua famiglia a causa della presunta liaison tra suo fratello e l’ex volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello. I fan si sono infuriati per l’indiscrezione a causa della storica relazione tra il calciatore e Eleonora Mazzarini, che l’ha recentemente reso padre del suo secondo bambino.

Il calciatore ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione mentre Vittoria Deganello – bersagliata dai fan dei social – nelle sue stories ha scritto: “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

