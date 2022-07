Il vincitore dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, ha confessato perché non parlerebbe mai delle sue ex famose.

Nicolas Vaporidis è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e per la prima volta ha confessato personalmente al Corriere della Sera perché sia così riservato sulla sua vita privata. “Non lo trovo elegante. Parlarne poi fa perdere di valore ai rapporti”, ha dichiarato, mentre in merito alle sue ex ha aggiunto: “Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo. Sono cose nostre”.

Nicolas Vaporidis: perché non parla delle sue ex

Nicolas Vaporidis ha confessato per la prima volta perché non sarebbe solito parlare delle sue ex famose (una delle quali è l’ex moglie Giorgia Surina) e infatti durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi l’attore non ne ha praticamente mai nominata nessuna.

Oggi Vaporidis è legato ad una ragazza di nome Ali di cui non si sa praticamente nulla. “Ho incontrato una persona meravigliosa. E’ un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei”, ha detto. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?

