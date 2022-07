Brad Pitt è stato paparazzato all’aeroporto di Fiumicino. L’attore sarebbe arrivato a Roma per trascorrere del tempo insieme ai figli.

Alcuni giorni fa Angelina Jolie è stata paparazzata al concerto dei Maneskin in compagnia della figlia Shiloh e, nelle ultime ore, anche l’ex marito dell’attrice Brad Pitt sarebbe arrivato nella Capitale. Secondo indiscrezioni lui e l’attrice starebbero cercando di far funzionare le cose tra loro e Pitt avrebbe pensato di recarsi nella Capitale per trascorrere del tempo con i figli e festeggiare il compleanno dei gemelli, Vivienne e Knox.

Brad Pitt arriva a Roma

Brad Pitt è stato paparazzato all’aeroporto di Fiumicino con una chitarra a tracolla e, secondo Whoopsee, si sarebbe recato a Roma al fine di trascorrere alcuni giorni insieme ai figli, che hanno accompagnato Angelina jolie nella capitale (dove lei sta girando il film Senza Sangue). Alcuni giorni fa l’attrice era stata paparazzata con la figlia Shiloh al concerto dei Maneskin.

I rapporti tra lei e l’ex marito non sarebbero stati dei migliori e negli ultimi anni i due hanno faticosamente cercato di trovare un accordo per la custodia. Nonostante questo Brad Pitt sarebbe legatissimo ai suoi figli e starebbe cercando di fare di tutto pur di far funzionare le cose con l’ex moglie.

