In occasione del 50esimo compleanno di Victoria Beckham, il marito David ha immortalato l’incontro delle Spice Girls.

Victoria Beckham compie 50 anni e festeggia in compagnia delle persone più importanti della sua vita: la sua famiglia e i suoi amici. Tra gli amici più stretti non potevano mancare le Spice Girls. Infatti, in occasione del suo compleanno è stata la stessa Victoria a fare un regalo ai fan della band inglese al femminile. Infatti, durante la serata è spuntato un esilarante video del karaoke delle Spice Girls.

Il video ha fatto il giro del mondo e ha riacceso la speranza di poter rivedere presto le cinque cantanti in tour.

Victoria Beckham: il compleanno con le Spice Girls

Il video girato e pubblicato da David Beckham ha fatto presto il giro del mondo superando il milione e mezzo di likes e i 15mila commenti.

Non poteva mancare, poi, la foto di rito delle cinque star, pubblicata sul profilo della stessa Victoria, che scrive: “Il regalo più bello per ritrovarsi!! Grazie a tutti amici e parenti per aver festeggiato con me“.

Ma c’è qualche speranza di rivedere le Spige Girls in azione al di là dei karaoke ai compleanni delle componenti della band? I fan continuano a sognare e a sperare.

Victoria Beckham: il party esclusivo

Per il suoi 50 anni Victoria Beckham ha voluto organizzare una festa davvero speciale. Tra karaoke, reunion, amici e momenti divertenti, il party è stato di certo un gran successo.

Ma alla fine dell’evento, la famosa stilista ha deciso di abbandonare il locale, il lussuoso club privato Oswald’s di Mayfair, sulle spalle del marito David. Sul web, infatti, hanno iniziato a circolare le foto della coppia che esce dal locale mentre la stilista è in braccio al marito. Queste immagini confermano l’affiatamento del loro amore nonostante i lunghi anni di matrimonio.

