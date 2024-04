Manila Nazzaro a pochi giorni dal grande giorno si gode l’addio al nubilato a Monte Carlo con le sue amiche. La vacanza è di extra lusso.

Manila Nazzaro, l’affascinante conduttrice italiana, sta per coronare il suo sogno d’amore con il famoso ballerino Stefano Oradei. Ma prima del fatidico giorno, fissato per il 13 maggio, Manila ha deciso di salutare la sua vita da single con uno spettacolare addio al nubilato. E quale posto migliore se non l’esclusivo Principato di Monaco?

Ma chi c’era con lei e come ha deciso di festeggiare? Tutti i dettagli sulla lussuosa vacanza con le amiche per l’addio al nubilato.

Manila Nazzaro: divertimento e spettacolo a Monte Carlo

Insieme alle sue migliori amiche, Manila ha preso d’assalto Monte Carlo per un weekend indimenticabile. Tra le compagne di avventura c’è anche Milena Miconi, grande amica della futura sposa. Anche se Angela Melillo ha dovuto saltare l’evento per impegni familiari, Manila e il suo squadrone non hanno perso tempo nel godersi ogni istante di questa festa epica.

Le giornate sono state scandite da cene sontuose e visite al Casinò, mentre le notti hanno visto protagoniste le risate e i brindisi delle ragazze. Non sono mancati momenti di tenerezza e complicità, con pigiamini coordinati e selfie da condividere sui social.

Sotto al post la futura sposa scrive: “48 H di energia, amore, risate, abbracci e un po’ di trash… avere amiche così ti fa rendere conto di quanto sia fortunata…” taggando tutte le amiche che sono state presenti in un’occasione così speciale.

Manila Nazzaro verso l’atteso “Lo voglio”

Per Manila, questo addio al nubilato è molto più di una semplice festa: è l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

Dopo aver affrontato la fine del suo matrimonio precedente e una lunga relazione segnata da alti e bassi, l’incontro con Stefano è stato come un fulmine a ciel sereno. Insieme, la coppia ha deciso di compiere il grande passo dopo soli sette mesi di fidanzamento, desiderando ardentemente di costruire un futuro insieme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG