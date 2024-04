Sembra ormai ufficiale la nuova storia d’amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Spuntano le prime conferme social.

Il mondo dei social è in fermento con l’annuncio del debutto ufficiale di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo come coppia. Dopo una serie di indizi disseminati sui loro profili, finalmente è arrivata la conferma: i due sono stati immortalati insieme durante un evento a Venezia, mostrandosi bellissimi e affiatati.

Giulia De Lellis ha lasciato tutti senza fiato con i suoi ultimi post social, mostrando un’elegante tavolata in un ristorante, accompagnata dalle emoji di due bufali e un cuore bianco. Ma chi è l’uomo dietro questi indizi? Si tratta di Giano Del Bufalo, noto antiquario romano 36enne, facilmente riconoscibile per i suoi tatuaggi distintivi, nonché fratello di Diana Del Bufalo.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: una nuova love story?

Figlio della cantante lirica Ornella Pratesi e dell’architetto Dario Del Bufalo, Giano ha un background intrigante. Sebbene non abbia completato gli studi in Giurisprudenza, ha fatto incursioni nel mondo della televisione come co-conduttore e protagonista di programmi.

Oltre alla sua passione per l’arte, ha aperto due gallerie d’arte a Roma, dimostrando la sua vocazione creativa. Attualmente vive con il padre nel maestoso Castello della Cecchignola, un luogo così vasto da richiedere persino l’uso del telefono per comunicare all’interno!

Ormai tra Giulia e Giano sembra proprio che ci sia amore. Infatti, i due sono stati paparazzati in più di un’occasione insieme, anche quando aspettavano di prendere insieme il treno.

Giulia De Lellis: nessun ritorno di fiamma con Damante?

Con il nuovo scoop si mettono a tacere le voci di un ritorno di fiamma con Andrea Damante, storico ex dell’influencer.

I due, appena pochi giorni fa, sono stati avvistati insieme in un locale mentre chiacchieravano. Tuttavia, dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta, molti speravano in un ritorno di fiamma con l’ex.

Ma le recenti apparizioni insieme sembrano essere solo per impegni di lavoro, mentre il cuore di Giulia batte ora per Giano Del Bufalo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG