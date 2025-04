“Vessicchio mi ha aiutata”: il racconto di Gerardina Trovato

La famosa artista, Gerardina Trovato, ha raccontato di essere pronta a tornare a mettersi in gioco con la musica grazie anche a Beppe Vessicchio.

Dopo le polemiche dei mesi scorsi con Barbara D’Urso, Gerardina Trovato è tornata a parlare sul piccolo schermo e lo ha fatto a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. La cantante sembra essere vicina ad una svolta positiva nella sua vita professionale dopo gli anni difficili vissuti e recentemente raccontati.

Gerardina Trovato: la famiglia e la musica

Intervenuta nel pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Gerardina Trovato ha raccontato, in parte, la sua storia. Dagli inizi di carriera al rapporto con la sua famiglia fino ai momenti difficili vissuti a livello personale. In questo senso, la donna ha spiegato di aver avuto un ottimo rapporto, quasi sempre, col padre, mentre un po’ meno con sua madre.

Sugli inizi di carriera, poi: “Non potevo fare successo in Sicilia. Me ne sono andata a Roma a 20 anni. Sono andata da mia zia. Dopo due mesi sono stata a casa di Manuela Villa. Da lì ho iniziato a trovare il primo appartamentino in affitto”.

La luce dopo le difficoltà grazie anche a Vessicchio

Al netto di quelli che poi sono diventati gli anni terribili lontano dalla musica e con diverse problematiche, adesso per la Trovato sembra essere giunta aria fresca, anche grazie all’intervento del famoso Beppe Vessicchio. “Avevo 40 brani inediti da far uscire, miravo all’album. Non volevo il singolo. Ho scritto al maestro Beppe Vessicchio per dirgli che avevo delle cose importantissime da dirgli. Dopo cinque minuti mi ha chiamato. Io nemmeno ci credevo”, ha svelato la Trovato che a quanto pare ha compreso di dover puntare al mercato estero per tornare ad impattare nel settore della discografia musicale.

In questa ottica, a darle una mano, anche un produttore che lei stessa ha definito il suo “angelo custode” che a quanto pare la sta aiutando a produrre i suoi pezzi. La speranza è quella di sentirla presto cantare e avere il successo che merita.