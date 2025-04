“Spettacolare”: Rossella Brescia appare a Uomini e Donne e fa il boom

Una danza inaspettata nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne: Rossella Brescia stupisce tutti in studio insieme a Gianni Sperti.

Ha raccontato con il magone la fine della sua storica relazione. Ora Rossella Brescia è tornata ad essere protagonista in modo assolutamente inaspettato. Come? Con una apparizione a Uomini e Donne nella quale, con un passo a due con Gianni Sperti, ha lasciato tutti a bocca aperta per bravura e, naturalmente, bellezza.

Rossella Brescia torna a Uomini e Donne

Nelle ultime settimane a Uomini e Donne si è accesa una simpatica rivalità a suon di coreografie e balli tra Gianni Sperti e un cavaliere del trono over, Giuseppe. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, è andata in scena una nuova “battaglia” che, questa volta, è stata giudicata da professionisti del settore.

Infatti, a dare un parere sull’esibizione del cavaliere e su quella di Sperti ci hanno pensato i famosi volti anche di Amici: Isobel, Umberto e Francesca. A prendersi la scena, però, è stata la partner con cui Gianni si è esibito, ovvero Rossella Brescia.

Il ballo con Gianni Sperti: il video e le reazioni

Sperti e il cavaliere, Giuseppe, si sono dati battaglia accompagnati rispettivamente da due ballerine professioniste. Con Gianni, appunto, ha danzato la splendida Rossella che ha suscitato applausi a scena aperta e commenti di ogni tipo anche sui social. “Bellissima”, “Cavolo quanto è bella la Brescia e che classe”, “Splendida”, sono state alcune delle reazioni. La battaglia tra Sperti e Giuseppe ha visto l’opinionista trionfare. Probabilmente anche per merito della Brescia che con grande stile ha stupito tutti lasciando lo studio e i telespettatori di stucco e andando via poco dopo tra gli applausi. Chissà se prossimamente ci sarà occasione di vederla ancora a UeD per una nuova sfida a suon di passi di danza.