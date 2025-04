“Concorrente ferita”: primo incidente nella casa di The Couple, cosa è successo

Il nuovo programma di Ilary Blasi, ‘The Couple’, è iniziato e non mancano le prime polemiche ma anche alcuni incidenti. Cosa è successo in queste ore.

‘The Couple’, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, è ufficialmente iniziato e dopo le prime ore si parla già dei concorrenti. Non solo per le battutine di Antonino Spinalbese con la conduttrice, ma anche per un piccolo incidente che avrebbe portato un componente del cast della trasmissione a ferirsi con del vetro. Ecco cosa sta filtrando sull’accaduto.

‘The Couple’: al via il programma con Ilary Blasi

C’era grande attesa per l’avvio del nuovo programma con Ilary Blasi, ‘The Couple’. Al netto di un debutto non troppo esaltante in termini di ascolti tv, la trasmissione ha iniziato a prendersi la scena sulle pagine dei media di cronaca rosa e non solo. Infatti, dopo i primi siparietti, le coppie stanno piano piano iniziando a mettersi in mostra.

A giocarsi il montepremi finale sono Benedicta Boccoli e Brigitta Boccoli, Irma Testa e Lucia Testa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Danilo Mileto e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers e, infine, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Proprio uno dei concorrenti è stato protagonista del primo “incidente” nella casa.

Incidente nella casa: “concorrente ferita”

Stando a quanto filtra sul web, infatti, pare che Laura Maddaloni si sia fatta male all’interno dell’abitazione che sta ospitando il game show condotto dalla Blasi. Pare che l’ex judoka abbia rotto accidentalmente un contenitore in vetro e si sia ferita il piede calpestando i cocci. Per fortuna, la situazione non sembrerebbe essere grave. Pare che, dopo le cure del caso, la donna sia tornata a muoversi piuttosto agevolmente. Per lei, infatti, sono in programma diverse sfide, tutte da affrontare alla compagna di avventure, Giorgia Villa…