Dopo essere stata ricoverata per un mese, Veronica Satti è tornata a casa. È notizia di qualche giorno fa, infatti, che la figlia di Bobby Solo soffre di una grave forma di autolesionismo. A causa di questo disturbo, lo scorso settembre la ragazza si è procurata ferite profonde agli arti, riducendosi quasi in fin di vita. Trovata in una pozza di sangue dal compagno della madre, Veronica Satti è stata poi condotta in una clinica specializzata nella cura di queste patologie. A quattro giorni dalla dimissione, la ragazza ha scelto la finestra di Domenica Live per parlare della propria delicata situazione:

Sono uscita da quattro giorni nella clinica, sono convalescente. Mi hanno diagnosticato un disturbo borderline di personalità. Erano cinque anni che stavo bene, ma è un’onda che arriva e a volte non sai gestire. Mi sono tagliata le braccia e le gambe, dalla mano alla spalla. Ho perso i sensi. Il compagno di mia madre mi ha trovata e mi ha salvata. Non volevo andare in ospedale, è stato un automartirio.

Domenica Live, Veronica Satti uscita dalla clinica per autolesionismo: “Vivevo in un’illusione, ero depressa”

Veronica Satti, che già prima del ricongiungimento con il padre Bobby Solo e della partecipazione al reality show di Canale 5 non aveva fatto mistero di aver sofferto di alcuni problemi di salute, ha confessato di aver finto a lungo di essere felice. “Vivevo in un’illusione, ma ero depressa“, ha aggiunto, sottolineando che la pausa dalle terapie psicologiche durante il lockdown e l’estate ha interrotto hanno determinato un importante crollo mentale.

Nelle quattro settimane trascorse in clinica, Veronica Satti ha avuto l’opportunità di riflettere sulla propria condizione di salute, di curare la patologia che la infligge e di conoscere meglio i propri disturbi. “Ho scoperto di soffrire anche di bulimia nervosa“, ha aggiunto la ragazza, che si è ripromessa di voler intraprendere una dura lotta all’autolesionismo. Un messaggio profondo a proposito di una patologia ancora tabù in televisione, come molti altri disturbi psicologici.