Dopo aver dato alla luce due splendide gemelline, Veronica Peparini ha ringraziare ancora una volta le dottoresse che si sono occupate di loro.

Sono felicissimi Veronica Peparini e Andreas Muller dopo aver accolto nella loro famiglie le due bellissime gemelline, Penelope e Ginevra. In queste ore, la famosa coreografa e il ballerino hanno condiviso alcuni scatti molto teneri in compagnia di chi li ha aiutati a rendere il sogno di avere le piccole, realtà, ovvero le dottoresse. Molto dolci le foto pubblicate così come le parole di accompagnamento scelte dalla donna.

Veronica Peparini, la foto con le dottoresse e le figlie

La gravidanza della Peparini, così come aveva raccontato la diretta interessata, non è stata facile. Anche per questo il lavoro dei medici che l’hanno seguita e che si sono occupati della salute delle bimbe è stato fondamentale. Per questo, i recenti scatti condivisi dalla donna e da Muller con loro in queste ore hanno generato grande affetto e anche un pizzico di commozione.

Veronica ha fatto vedere Penelope e Ginevra in braccio alle dottoresse che si sono occupate di loro durante tutto questo periodo e ha voluto scrivere anche alcune frasi molto belle per loro: “Non smetterò mai di essere grata a loro. Vedere le bambine in braccio a voi è un traguardo raggiunto insieme”.

La stessa dottoressa protagonista dello scatto ha condiviso un post con la foto e ha aggiunto: “La vita è questa. Nulla è facile. Niente è impossibile. Gemelli Monocoriali”.

Il racconto della gravidanza

In passato, la stessa Peparini aveva già sottolineato il grande lavoro dei medici per lei e le piccole. In particolare aveva condiviso uno scatto delle bimbe sdraiate sul letto con alcuni riferimenti anche al parto: “È stato bello, doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l’ abbiamo fatta, non possiamo di certo dire di essere stati da soli ad affrontare tutto. Abbiamo avuto un sostegno e aiuto professionale importante che va assolutamente ringraziato e mai scordato”.

