Fabio Maria Damato intercettato da Far West ha parlato per la prima volta di Chiara Ferragni e del caso pandoro. Le dichiarazioni del manager.

Chiara Ferragni festeggia in queste ore il suo compleanno ma a rendere amara questa giornata sono state alcune delle parole del suo manager, Fabio Maria Damato, intercettato dalla trasmissione Rai, ‘Far West’. Per la prima volta in assoluto, l’uomo ha commentato, senza sbilanciarsi troppo va detto, le vicende che hanno coinvolto l’imprenditrice, dal caso pandoro Balocco ai presunti seguaci “comprati” sui social.

Ferragni, il manager parla a Far West

A ‘Far West’, come detto, l’inviata della trasmissione è riuscita ad intercettare il manager della Ferragni e a strappargli alcuni parole, le primissime sulle note vicende che hanno coinvolto l’imprenditrice digitale. La reporter ha chieso: “All’interno dell’e-mail Balocco ci sono degli scambi importanti quelle e-mail sono state scambiate direttamente con te?”. Dal canto suo, Damato non si è sbilanciato: “Io ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa“.

L’inviata del programma ha tentato di insistere: “Voi non eravate consapevoli che ci potesse essere questo errore?”. Anche in questo caso, però, Damato non ha detto quasi nulla: “Io non posso aggiungere nulla mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta e ha spiegato tutto e ha parlato di tutto, io non ho mai parlato non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui”.

Stesso mood anche per quanto concerne le parole di Fedez a Belve. Su richiesta della reporter, Damato non ha voluto rilasciare alcun tipo di “replica” al rapper per la sua intervista da Francesca Fagnani dove, di fatto, se l’era presa proprio con lui: “Non rispondo a nulla, non ho nulla da dire”, ha detto cercando di mettere un punto alle domande.

I seguaci social “comprati”

La trasmissione, però, si è occupata anche di un’altra questione relativa alla Ferragni, ovvero il presunto caso di acquisto di seguaci falsi sui social. Damato, in tal senso, ha detto: “Non ho nulla da dire. Non so nulla di questo, è Chiara la persona che parla, è lei il nostro amministratore delegato, io non ho niente da dire su questo”.

Di seguito anche il post su X condiviso dal conduttore Salvo Sottile con l’ultima parte dell’intervista a Damato:

