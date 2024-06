Momenti esilaranti e teneri dal primo giorno al mare di Andreas Muller e Veronica Peparini con le loro gemelline Penelope e Ginevra.

L’estate 2024 si preannuncia davvero speciale per Andreas Muller e Veronica Peparini. I due celebri ballerini, diventati da poco genitori delle gemelline Penelope e Ginevra, hanno deciso di trascorrere le loro prime vacanze al mare in compagnia delle piccole.

Tuttavia, come riportato da Leggo.it, il primo giorno di mare non è andato esattamente come previsto: ecco cosa è successo.

Il primo giorno di mare per Andreas Muller e Veronica Peparini: cosa è successo

Andreas Muller ha condiviso con i suoi fan su Instagram un momento divertente del primo giorno di mare.

Nel video postato nelle sue storie, si vede Veronica Peparini che tiene in braccio una delle bambine, vestita con un body e un cappellino bianco.

La piccola, tuttavia, non sembra apprezzare molto la nuova esperienza, scoppiando in un pianto tenero e facendo smorfie che hanno strappato un sorriso ai loro follower.

Il ballerino ha accompagnato il video con la didascalia: “Oggi casa al mare! Penelope felicissima“, aggiungendo un cuore e la canzone “Sapore di Mare” di Gino Paoli in sottofondo.

Una scena che ha sicuramente rallegrato i fan, mostrando il lato comico e dolce della nuova vita da genitori della coppia.

Un compleanno speciale per Andreas Muller

Pochi giorni fa, Andreas Muller ha festeggiato il suo primo compleanno da papà. Il ballerino ha compiuto 28 anni e ha condiviso su Instagram un post dedicato alla giornata speciale.

Nel post, il vincitore di Amici ha mostrato la torta che la coreografa Veronica Peparini e le gemelline gli hanno preparato. La torta, ricoperta di soffice panna, recava la scritta al cioccolato: “Auguri papà, Ginny e Penny“.

A seguire, un post su Instagram che ritrae la torta di compleanno del ballerino:

