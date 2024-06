Scintille e frecciate a distanza tra gli “ex amici” Fedez e Luis Sal. Tutta colpa di Muschio Selvaggio, podcast ora “perso” dal rapper.

Non è passato inosservato il gesto di Fedez sui propri canali social rivolto a Muschio Selvaggio e a Luis Sal. Il rapper, infatti, dopo aver detto addio al famoso podcast, ora affidato al 100% al suo “ex amico”, non ha risparmiato delle frecciatine niente male. L’ultima mossa di Federico, infatti, è stata decisamente senza precedenti e ha fatto capire quale sia il suo pensiero sull’attuale gestione…

Fedez, la frecciata a Luis Sal su Muschio Selvaggio

Come detto, ormai da qualche giorno, il podcast Muschio Selvaggio è passato completamente nelle mani di Luis Sal. I risultati, però, non sembrano essere ottimali. Almeno non al livello precedente quando ad occuparsene c’era anche Fedez. In questo senso, lo stesso rapper ha voluto sganciare una stoccata niente male all’ex amico.

Tramite le sue stories su Instagram, Federico ha fatto vedere un messaggio molto particolare. Mentre si trovava in una discoteca, un suo fan gli ha voluto mandare un messaggio chiaro e preciso su ciò che pensa della nuova direzione del podcast che ha tanto appassionato il pubblico. “Muschio Selvaggio doveva essere gestito da te, con Luis flop”. Sebbene non siano parole dette dal rapper, pare evidente la soddisfazione del ragazzo nel vedere come molti ex fan del podcast siano rimasti delusi da questa “nuove era”.

L’addio a Muschio Selvaggio

A comunicare l’addio a Muschio Selvaggio di Fedez e Mr. Marra era stato proprio Federico: “Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Lui Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione”. Da qui la decisione di lasciare “definitivamente Muschio Selvaggio”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG