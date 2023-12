Ha lasciato tutti a bocca aperta Veronica Gentili col suo recente outfit elegante ma molto sensuale dal costo decisamente elevato…

Si è presa la scena a ‘Le Iene’ dopo l’addio di Belen e non ha alcuna intenzione di deludere. Non solo a livello di conduzione, ma anche per stile ed eleganza. Stiamo parlando di Veronica Gentili che al timone della nota trasmissione Mediaset sta incantando tutti anche per i suoi outfit. L’ultimo scelto è davvero super e ha un costo non alla portata di tutti…

Il costo dell’outfit di Veronica Gentili

Attrice, giornalista e anche conduttrice, la Gentili sta convincendo alla guida de Le Iene e lo sta facendo sia a livello di presentazione che per quanto riguarda eleganza e sensualità negli outfit, sempre molto importanti, specie in una trasmissione come quella di Italia 1.

In una recente puntata, la padrona di casa ha assolutamente lasciato tutti a bocca aperta grazie ad un look dal costo esorbitante. La bella Veronica, infatti, si è mostrata con un vestito Genny dal “fascino classico rivisitato in chiave contemporanea” secondo lo stesso marchio.

Si tratta di un look corto a doppiopetto che ha un prezzo molto elevato. Andando a curiosare sul sito del brand, infatti, è possibile trovarlo alla bellezza di 1055 dollari, ovvero circa mille euro.

Sempre dal sito di Genny è possibile scoprire anche altre caratteristiche del vestito. Si tratta di un modello della collezione Autunno-Inverno 2023-24 che rientra nella sezione abiti da sera e da cocktail. In questo caso, magistralmente indossato dalla bella Veronica che ha incantato tutti i telespettatori de Le Iene e i suoi seguaci sui social che non hanno fatto mancare apprezzamenti e commenti in suo favore.

Di seguito anche un post Instagram si Closet con l’abito scelto dalla conduttrice per la recente puntata de Le Iene:

