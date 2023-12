Potrebbe esserci un ritorno importante a Uomini e Donne. Sui social sarebbe spuntato un indizio decisivo. Ecco di chi si tratta.

Novità in vista per Uomini e Donne. In particolare per quanto riguarda il trono over. Dopo aver visto Ida Platano, Alessandro Vicinanza ma anche altri come Armando Incarnato sedersi, di nuovo, in studio, ecco un altro volto poter far ritorno. Di chi si tratta? Di Riccardo Guarnieri…

Uomini e Donne, torna Riccardo Guarnieri? L’indizio

Già da tempo si vociferava di un possibile ritorno di Riccardo nel programma di Maria De Filippi, anche al netto di quella che è sembrata una relazione intrapresa, di recente, dall’uomo. Eppure, nelle ultime ore, proprio l’ex Cavaliere pare aver dato dei segnali nell’ottica di un potenziale rientro nella trasmissione.

Guarnieri, infatti, ha condiviso alcune stories Instagram da Roma, città dove appunto vengono registrare le varie puntate del talk show Mediaset. Tanto è bastato per far sorgere ai tanti seguaci e ai telespettatori del programma dei dubbi.

Il cavaliere è sempre stato molto discusso e sul suo ritorno nel programma ci sono pareri discordanti. Al momento non è dato sapere se la foto a Roma sia solo una coincidenza dovuta, magari, ad impegni di lavoro o ad una vacanza, ma sicuramente per molti è stata vista come un possibile indizio di un rientro “in gioco”.

Staremo a vedere se effettivamente nelle prossime puntate Riccardo farà il suo ingresso in studio. Come detto, dopo aver visto tornare Ida, Alessandro e Armando, non sarebbe poi così strano rivedere anche lui.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda l’ex Cavaliere del programma:

