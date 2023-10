Veronica Gentili ha debuttato alla conduzione de Le Iene e sui social c’è subito chi, nel bene e nel male, l’ha paragonata a Belen.

Veronica Gentili sembra essersela cavata egregiamente durante il suo debutto a Le Iene, ma sui social ovviamente non è mancato chi l’ha paragonata alla showgirl argentina affermando che lei non si limiterebbe a presentare il programma, ma lo condurrebbe.

La stessa Gentili si è espressa in merito alla questione affermando a La Stampa: “Questa cosa dei confronti tra donne è un ‘tic’ culturale: fatichiamo a liberarcene! – ha detto la giornalista, e ancora – Lo avevo messo in conto ma, mi consenta, che palle…”. Belen, dal canto suo, ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Veronica Gentili: il debutto a Le Iene e i paragoni

A quanto pare Veronica Gentili è riuscita a conquistare il pubblico a Le Iene e in tanti, sui social, hanno lodato la sua conduzione della prima puntata dello show di Davide Parenti e non hanno potuto fare a meno di paragonarla a chi l’ha preceduta (ossia Belen Rodriguez e il conduttore Teo Mammucari).

Benché la Gentili abbia scacciato ogni possibile paragone tra lei e la showgirl argentina, durante il suo debutto all’interno del programma ha rivolto i suoi saluti proprio alla showgirl che, lontana dai social ormai da giorni, non ha risposto né ha pubblicato messaggi. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e come proseguirà questa edizione dello show ora che la Gentili ha preso il posto della showgirl argentina.

