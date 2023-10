A Belve non sembra essere scattato il giusto feeling tra la conduttrice Francesca Fagnani e il suo ultimo ospite, Raoul Bova.

A quanto pare non è scattato il giusto feeling tra Francesca Fagnani e Raoul Bova durante l’intervista dell’attore a Belve e, dopo quelle che sono sembrate le risposte annoiate e laconiche da parte del volto tv, anche la conduttrice ha scherzato sarcastica sulla questione affermando:

“Vuole dirmi una domanda a piacere?”. Solo a questo punto l’attore – che sembra essersi concesso ben poco alle domande della conduttrice – si è sciolto in un sorriso e ha risposto: “Eh, può essere”.

Raoul Bova annoiato da Francesca Fagnani: le reazioni

Non sono mancate risposte piccate e frecciatine durante l’intervista di Raoul Bova a Belve e in un caso Francesca Fagnani ha ribattuto paragonando l’attore a Miss Italia. Quando infatti gli ha chiesto se fosse solito pregare e per cosa, Raoul Bova ha risposto laconico:

“Per cose come la guerra”. E la conduttrice ha quindi osservato ironica: “Sembra un po’ come a Miss Italia. Le chiedevo qualcosa di più personale”. Lo stesso attore inoltre è stato costretto a notare che la conduttrice sembrasse “annoiata” difronte alle sue risposte. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e non è chiaro perché tra i due non sia scattato il giusto feeling a Belve.

In tanti sui social hanno commentato l’intervista affermando che Bova si sarebbe concesso “poco” alle domande di Francesca Fagnani e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG