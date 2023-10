Pamela Anderson ha stupito tutti presentandosi per la prima volta alle sfilate di Parigi completamente senza trucco.

A 56 anni compiuti Pamela Anderson ha stupito tutti facendo per la prima volta una scelta estetica al di fuori delle convenzioni: l’attrice e modella si è presentata alle sfilate di Parigi con un look d’alta moda e senza un filo di make up. A quanto pare la sua scelta è stata giudicata vincente da parte dei suoi fan, e la collega attrice Jamie Lee Curtis (da sempre estimatrice della bellezza senza trucco) l’ha lodata scrivendo via social:

“La Rivoluzione Della Bellezza Naturale è ufficialmente Iniziata! Pamela Anderson nel bel mezzo della settimana della moda con così tante pressioni e posture, e così via, questa donna si è presentata e ha reclamato il suo posto al tavolo senza niente sul viso. Sono così colpita e sconcertata da questo atto di coraggio e ribellione”.

Pamela Anderson senza trucco a Parigi: i dettagli

In molti hanno considerato quello di Pamela Anderson a Parigi un vero e proprio atto di ribellione e sui social in tanti, tra fan, amici e colleghi, hanno lodato la sua bellezza senza trucco. L’attrice ha confessato che avrebbe deciso di non truccarsi più da quando la sua make up artist preferita, Alexis Vogel, è scomparsa a causa di un tumore (nel 2019). “Ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi”, ha dichiarato la Anderson (stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano).

In tanti hanno apprezzato la sua scelta e si chiedono se altre seguiranno il suo esempio.

