Grecia Colmenares torna a Verissimo per condividere la sua esperienza al Grande Fratello.

Grecia Colmenares, amata protagonista di indimenticabili telenovele, ha recentemente concluso il suo viaggio nel reality show più spiato d’Italia, il Grande Fratello, dove ha trascorso ben sei mesi.

“Sono felicissima…volevo arrivare alla finale. Volevo vincere però sono stata sei mesi, bellissimo“, confessa la nota attrice.

Tra passato e presente: la vita di Grecia Colmenares

Grecia Colmenares ha iniziato la sua carriera artistica a soli 9 anni, diventando un volto noto nelle telenovele e conquistando il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. “Mi piace quello che faccio, sennò non lo faccio” racconta la nota attrice.

L’attrice ripercorre i momenti salienti della sua carriera, dal suo debutto in “Angelica” alla consacrazione con “Topazio”, per cui ha ricevuto il Telegatto come “Miglior telenovela”. I suoi genitori hanno avuto un ruolo importante nella sua carriera: “Papà e mamma non stavano insieme…Mamma parlava con me, come si deve parlare con un figlio“.

Ricordando l’amore con l’ex marito Marcelo Pelegri, afferma: “La storia con Marcello è diversa, un amore differente. L’amore che ti guardi negli occhi e vuoi stare insieme…mai più così. Il padre di mio figlio è l’amore della mia vita“.

Il rapporto con il figlio Gianfranco

Ed ora, l’amore? “Sono quattro anni che sono da sola, felice…Non è che non arrivano persone, però io sono sincera con me stessa.” L’ iconica attrice però non è veramente sola. Come ha raccontato al Grande Fratello, è fortemente legata al figlio Gianfranco Pelegri che non aveva potuto vedere per tre anni a causa del Covid-19: “La pandemia due anni e poi dovevo aspettare il passaporto”.

Alla domanda di Silvia Toffanin, sul vincitore di questa edizione del Grande Fratello, la nota attrice non ha dubbi: “Per me Giuseppe“.

