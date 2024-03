Dalla tv brasiliana alle luci della ribalta in Italia, Juliana Moreira si racconta a Verissimo.

Juliana Moreira, nata ad Osasco (Brasile) nel 1982, si è aperta nel suo ultimo appuntamento con Verissimo, ripercorrendo il suo viaggio da modella e showgirl brasiliana a volto noto della televisione italiana.

La storia d’amore con Edoardo Stoppa

La vita di Juliana Moreira non è stata solo un susseguirsi di successi professionali.

Dal 2007, è legata sentimentalmente a Edoardo Stoppa, con il quale si è sposata a Milano nel 2017. L’intervista si è aperta con messaggio affettuoso di Stoppa alla showgirl.

“Edo è una persona speciale…Abbiamo avuto tantissimi momenti difficili da superare, però penso che quando hai qualcuno affianco che ha le tue stesse idee, riesci a superarli…Si abbiamo avuto momenti difficili” confessa la showgirl.

La coppia ha due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. La showgirl racconta di come la maternità abbia arricchito la sua vita: “Loro sono pazzeschi,” condivide con Silvia Toffanin.

Un viaggio dal Brasile all’Italia: la storia di Juliana Moreira

Arrivata in Italia nel 2005, Juliana Moreira ha iniziato a lavorare come modella, per poi diventare una delle showgirl più amate dal pubblico italiano, grazie alla sua partecipazione a programmi di successo come “Cultura Moderna”, “Paperissima” e “Paperissima Sprint”.

La sua mamma Wilma, scomparsa quando la showgirl aveva solo 12 anni, le ha trasmesso l’amore per l’Italia : “Io ho tutti i ricordi di mia mamma, tutti gli insegnamenti che cerco di passare ai miei bimbi ancora oggi. Si era una persona speciale mia mamma, ancora oggi quando andiamo in Brasile sto sempre a casa con i miei parenti…tutte le storie di lei vengono fuori sempre,” racconta Juliana con un sorriso.

A seguire, un post che ritrae la showgirl a Verissimo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG