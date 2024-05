Ermal Meta a “Verissimo”, condivide la gioia di diventare presto padre e la lotta contro gli attacchi di panico.

Durante la sua recente apparizione nel programma “Verissimo”, Ermal Meta ha condiviso alcuni dettagli intimi della sua vita privata e professionale.

Il cantante ha annunciato un momento molto speciale: “Sto per diventare papà” ha rivelato, svelando anche il nome della futura bambina, Fortuna.

La bambina nascerà a giugno. “Un nome importante ma rappresenta quello che è per me e la sua mamma“, ha aggiunto Ermal, sottolineando come il nuovo album “Buona Fortuna” sia dedicato proprio a lei.

Ma non è tutto rose e fiori, il vincitore di Sanremo ha racconta un momento buio della sua vita, dove ha sofferto di attacchi di panico.

La lotta di Ermal Meta con la salute mentale

Il viaggio musicale di Ermal Meta non è stato privo di ostacoli, soprattutto legati alla sua salute mentale, un argomento che il cantante ha trattato con notevole apertura.

“Non me la sono vissuta bene. Ho sofferto di attacchi di panico, anche sul palco“, ha confessato, descrivendo le difficoltà incontrate durante le esibizioni live: “Tutte le sere salivo sul palco in apnea. Per i primi cinque/sei pezzi era una tortura. Non c’è stato un concerto in cui non sono stato così“.

Tuttavia, il noto vincitore di Sanremo ha trovato la forza di cercare aiuto e ora si sente molto meglio. “Mi sono fatto aiutare“, ha detto, lanciando un messaggio di speranza ai giovani che possono trovarsi in situazioni simili: “Non sei solo. Oggi sto bene, adesso li so gestire“.

Il rapporto con la compagna Chiara Sturdà

L’annuncio della gravidanza ha avuto un impatto significativo su Ermal Meta, influenzando persino il processo creativo del suo ultimo lavoro.

“Lo abbiamo scoperto mentre stavo lavorando al disco e sono tornato indietro per riconcepire tutto“, ha spiegato, evidenziando come la notizia abbia portato una nuova prospettiva nella sua vita e nella sua musica.

Il rapporto con la sua compagna, Chiara Sturdà è stato fondamentale in questo percorso. “Lei è felice. Quando stai bene con una persona, le cose fluiscono in modo naturale“, ha condiviso il noto cantante, descrivendo come insieme abbiano guardato a un futuro comune.

Nonostante le iniziali paure di diventare padre, esperienze precedenti con bambine in una casa famiglia in Albania hanno trasformato la sua visione: “Lì ho capito il vero significato di un pezzo di te“, ha detto, segnando un nuovo inizio nella sua vita.

A seguire un post su Instagram del cantante a “Verissimo”:

