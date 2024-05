Silvia Toffanin ospita nella sua trasmissione “Verissimo” Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine, condividendo il loro rapporto.

Durante la recente puntata di “Verissimo”, il celebre Al Bano è stato ospite con la figlia Jasmine Carrisi.

Il noto cantante, preso in tv con “Io Canto Family”, ha espresso il suo orgoglio per essere padre: “Sono orgoglioso, attento, non mi lascio coinvolgere troppo ma tantissimo. Che dirti è una gioia essere padre“.

Nonostante le critiche relative all’essere diventato padre a 59 anni, Al Bano ha difeso la sua scelta, affermando: “Nella mia vita ho fatto sempre quello che desideravo, rispettando le idee degli altri, ma ovviamente difendendo le mie“.

L’amore di Al Bano Carrisi per i suoi figli

Il cantante ha raccontato di un periodo difficile nella sua vita, descrivendolo come un “inverno da Polo Nord“, che si è poi trasformato in una primavera con l’arrivo di Jasmine e di Al Bano Junior, i suoi due figli.

“I figli sono stati i frutti migliori della mia vita“, ha dichiarato commosso durante l’intervista. Jasmine Carrisi ha condiviso ricordi della sua infanzia, tra viaggi e concerti al fianco del padre.

“Ricordo molti viaggi, molti concerti e mi ha dato sempre una mano ad allargare gli orizzonti (…) è stata un’infanzia bellissima, un bellissimo ricordo“, ha raccontato la figlia di Loredana Lecciso.

Inoltre, ha espresso grande ammirazione per il padre, fino al punto di dedicargli un tatuaggio ispirato alla sua canzone “Di rose e di spine“, simbolo di un bel messaggio e ricordo per lei.

Al Bano al concerto di Justin Bieber

Al Bano ha anche condiviso il suo impegno nel proteggere i propri figli dalla tensione mediatica, raccontando di come abbia insegnato loro a proteggersi.

Ha raccontato un aneddoto divertente su un concerto di Justin Bieber, a cui ha accompagnato Jasmine: “Mi ha portato a questo concerto pieno di dodicenne impazzate, gli devo un favore“, ha scherzato Jasmine, ricordando l’emozione vissuta.

Infine la sorella di Jasmine, Brigitta, ha lasciato un commovente messaggio per la sorella, affermando il loro forte legame nonostante le differenze: “Io adoro Brigitta, siamo molto diverse ma è una persona solida che so ci sarà sempre per me“.

A seguire un post su Instagram di Al Bano con Jasmine a Verissimo:

