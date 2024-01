Enzo Nasti, padre dell’influencer Chiara Nasti, ha deciso d’intervenire via social in difesa di sua figlia.

Il padre dell’influencer Chiara Nasti, Enzo Nasti, è intervenuto via social contro un utente che lo ha aspramente criticato per l’educazione di sua figlia. “Vergognati, hai cresciuto una cafona”, ha scritto l’utente in questione, a cui il signor Enzo ha risposto:

“Vergognati tu, schifoso”. L’utente in questione allora ha risposto: “Io non mi vergogno di niente, tu dovresti invece dato che hai cresciuto una figlia che dice ‘cosa serve imparare a fare lavastoviglie e lavatrice se ho chi lo fa per me’ e mostra dalla mattina alla sera borse e quant’altro per ostentare la ricchezza”.

Chiara Nasti: il padre la difende

Enzo Nasti non ha digerito affatto bene le critiche rivolte a sua figlia Chiara Nasti da un utente via social e ha replicato con un messaggio infuocato in cui ha scritto: “Senti ma fai il cesso e io che ti rispondo pure sta mer*a. Vai a cag**e buon anno, mer*a”, e ancora “Sì, ti devi vergognare veramente e poi i ca**i tuoi no? Sono cose da donna capi, fatti i ca**i tuoi”. Sui social in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi, ma Chiara Nasti sembra aver preferito non rispondere alle provocazioni rivolte contro di lei e la sua famiglia.

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che l’influencer fosse in attesa del suo secondo bebè, ma al momento la notizia resta senza conferme. Ora che il gossip è diventato sempre più insistente, l’influencer si deciderà a rompere il silenzio?

