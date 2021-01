Valeria Marini, l’ex Gianluigi Martino rivela: “Ecco perché ci siamo lasciati”  

by @ivanburatti

Tra Valeria Marini e Gianluigi Martino è finita. La notizia è di qualche tempo fa, a fine dicembre la showgirl aveva perfino sottolineato di preferire la compagnia dei suoi gatti, più che quella di un uomo. Ma cosa è successo tra di loro? Valeria Marini aveva fatto intendere che tra lei e Gianluigi Martino erano venuti a mancare alcuni capisaldi di una storia d’amore. Ma ora è l’uomo a parlare della rottura.

Intervistato dal settimanale Oggi, il manager ha voluto raccontare la sua verità, ripercorrendo il legame con Valeria Marini, iniziato nel febbraio 2019. Ecco cos’ha detto:

“uando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici dai quali cercai di metterla in guardia. Mi offrii di guidarla nella sua attività e, nel mix tra amore e lavoro, fummo veramente una coppia completa a felice”

Stando alle parole di Gianluigi Martino, nel corso della relazione Valeria Marini si è spesso affidata a lui nei momenti più critici trascorsi con la sua famiglia d’origine, soprattutto con la madre Gianna:

“Ogni sera piangeva come una bambina mentre io la consolavo con tenerezza, riuscendo, alla fine, a farla riconciliare con la mamma”.

Nonostante l’attaccamento reciproco, tuttavia l’uomo è convinto che la loro coppia sia “scoppiata” non per la mancanza di rispetto millantata da Valeria Marini. Alla base della frattura, la non approvazione di Gianluigi Martino dei progetti professionali della showgirl del Bagaglino.

Inoltre, sempre nella stessa intervista, l’uomo ha sottolineato che alcuni gossip e pettegolezzi avrebbero spinto Valeria Marini a tagliare i ponti con lui, che quindi si è aggiunto alla lunga serie di ex della donna. Arriverà la smentita?