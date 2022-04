L’influencer Valentina Ferragni ha sedotto i fan dei social con uno scatto bollente della sua pole dance in intimo.

Valentina Ferragni ha postato una foto sui social in cui è ritratta mentre fa la pole dance in biancheria intima. “Il mio ideale di libertà”, ha scritto la sorella minore di Chiara Ferragni nella didascalia al suo scatto, che ha subito fatto il pieno di like tra i fan.

Valentina Ferragni: la pole dance in intimo

Valentina Ferragni ha deciso di sedurre il pubblico dei social con una foto del suo fisico mozzafiato in biancheria intima: la sorella di Chiara Ferragni ha frequentato un corso di pole dance e oggi sembra essere bravissima in questa disciplina. “Sei stupenda”, ha scritto un utente tra i suoi commenti sui social, e in molti tra i fan si sono prodigati in lodi e complimenti per la bellezza di Valentina.

Di recente la sorella di Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute: lei stessa ha infatti confessato di esser stata costretta a indossare un bustino dopo aver avuto un incidente in settimana bianca. Nei mesi scorsi Valentina ha anche rivelato di essersi sottoposta a un piccolo intervento per via di un carcinoma della pelle.

