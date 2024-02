Momento dedicato ai fan per Valentina Ferragni che ha spiegato come vive la sua relazione a distanza con Matteo Napoletano.

Come spesso le capita, Valentina Ferragni ha voluto dedicare alcune stories Instagram ai suoi fan. In particolare ad alcune domande dei suoi seguaci in tema amore e non solo. Nel dettaglio spiccano le parole sul rapporto a distanza con il fidanzato Matteo Napoletano, una situazione che la sorella di Chiara sta gestendo bene ma che, per sua stessa ammissione, non potrà durare in eterno.

Valentina Ferragni e l’amore con Matteo Napoletano

Come noto, la bella Valentina e il suo Matteo vivono, per il momento un amore a distanza. Lei si trova in Italia mentre lui negli Stati Uniti, più precisamente in California, dove frequenta l’Università.

Proprio in questo senso, alcuni utenti Instagram hanno chiesto alla sorella di Chiara Ferragni come riesca a gestire la lontananza: “Come gestisco la distanza con Matteo? Semplice, io sono consapevole che lui c’è e mi tengo molto impegnata. Ho tante cose da fare durante la giornata, viaggio molto e quindi questo mi aiuta tantissimo perché non ho una routine che seguo costantemente”.

Al netto di una apparente semplicità, la ragazza ha sottolineato: “Ogni giorno è diverso: alcune mattine vado in ufficio, altre no e lavoro in smart. Un’altra cosa importante è che quando ho del tempo libero cerco di fare qualsiasi cosa. Ad esempio: vado a fare sport, vedo le mie sorelle, i miei nipoti, vado a camminare. Cerco di riempirmi le giornate”.

Dopo aver spiegato, di base, quale sia il suo segreto, la bella Valentina ha anche aggiunto: “Quindi, la prima regola è tenersi impegnati sempre. Ovviamente ognuno dei due deve avere i propri spazi. Per me questa distanza non deve durare in eterno perché non riuscirei a sopportarla però per un po’ di tempo si. Tutte le volte che io e Matteo ci salutiamo fissiamo già una data per rivederci. Questo aiuta tantissimo perché facciamo una sorta di countdown prima e non vivo nell’incertezza di sapere quando lo rivedrò”.

