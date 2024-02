Allieva, ballerina professionista e poi? Indiscrezione sul futuro di Elena D’Amario ad Amici. Per il prossimo anno ci potrebbero essere novità.

A gonfie vele l’amore con Massimiliano Caiazzo e, a quanto pare, un nuovo importantissimo ruolo anche per il futuro. Stiamo parlando di Elena D’Amario che oltre ad essersi realizzata nella vita privata sembra prossima a ricevere un ulteriore attestato a livello professionale diventato maestra della scuola di Amici…

Elena D’Amario, nuovo ruolo ad Amici?

Sebbene si tratti ancora solo di indiscrezioni, Novella 2000, che cita Chi, ha raccontato in queste ore del possibile nuovo ruolo della D’Amario nella scuola di Amici.

La bravissima e bellissima Elena, infatti, dopo aver calcato il palco nelle vesti di allieva e successivamente in quelli di ballerina professionista, potrebbe ritrovarsi, nella prossima edizione del talent show di Maria De Filippi, ad essere addirittura insegnante.

Ebbene sì, perché da quanto si apprende la ragazza potrebbe diventare una professoressa di ballo ad Amici 24. Al momento tutto sembra essere possibile. Chiaro è che nel caso di una “promozione” della giovane, qualcuno degli attuali maestri dovrebbe dire addio.

Difficile pensare che la De Filippi lasci partire Alessandra Celentano, sua amica e figura storica del programma. Diverso, invece, il discorso per Raimondo Todaro o Emanuel Lo.

Ad ogni modo, per il momento, si tratta solo di voci e rumors. Indubbiamente, però, se tale notizia fosse confermata, moltissimi telespettatori e appassionati del programma ne sarebbero molto felici. La D’Amario, infatti, è molto apprezzata, sia per la sua bravura, sia per la sua storia.

Vedremo se la diretta interessata o magari qualche fonte ufficiale vicina al programma vorrà dire qualcosa sull’argomento.

Di seguito anche un post Instagram recente della ballerina professionista:

