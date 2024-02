Il primo ascolto della canzone di sua figlia Matilde l’ha fatta sciogliere in lacrime: la reazione dolcissima di Benedetta Parodi.

Rapporto magico tra madre e figlia. Sui social, è diventata virale la reazione di Benedetta Parodi mentre ascoltava per la prima volta una canzone della sua Matilde. La ragazza, infatti, ha intrapreso una carriera nel mondo della musica e sembra essere molto portata. L’emozione della conduttrice è stata davvero bellissima e ha scatenato tantissimi messaggi d’affetto per lei e per la giovane artista.

Benedetta Parodi e la canzone di Matilde: la reazione

Sul profilo TikTok di Matilde Caressa, figlia appunto di Benedetta Parodi e del noto giornalista sportivo Fabio Caressa, ecco spuntare un filmato davvero emozionante nel quale la giovane ragazza ha fatto sentire per la prima volta una sua nuova canzone alla madre.

“Mia mamma reagisce alla mia nuova canzone”, ha scritto nella didascalia Matilde. Nel filmato, la Parodi ascolta, guarda sua figlia, prova a trattenersi ma poi si scioglie in lacrime. “Bella la voce, mi piace”. E ancora: “Perché sei fragile, ma sei pazzesca. Non bisogna toccarla con le mani sporche la topina… Mamma le mie bambine. Che emozione”.

La canzone in questione di Matilde si intitola ‘Mani sporche” ed evidentemente porta con sé un importante messaggio che ha generato nella nota conduttrice una forte reazione.

Sotto al filmato della ragazza moltissimi utenti hanno commentato mettendo in evidenza il grande rapporto tra le due donne ed in particolare la bravura di Matilde e la dolcezza di mamma Benedetta: “Che bella la canzone, complimenti”, “Tu e tua madre siete di una dolcezza unica, complimenti”, “Testo fantastico, quante emozioni”, “Hai una voce pazzesca, ha ragione tua madre. Sei bravissima”, le hanno scritto alcuni ammiratori.

Di seguito anche il post su TikTok con le immagini della reazione della conduttrice al brano di sua figlia:

