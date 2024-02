La vita da madre si fa sentire per Miriam Leone, almeno secondo qualche haters social. L’attrice ha voluto replicare a tono…

Una critica, probabilmente solo una provocazione, ma che sembra aver scatenato il fastidio di chi l’ha ricevuta. Parliamo di Miriam Leone che, molto spesso, sui social si mostra senza particolare trucco o filtri. Un recente scatto della donna, però, ha portato un utente a fare un commento che fa riferimento al fatto che la neo mamma sia provata e non più “al top”, anche in termini di bellezza evidentemente, dopo aver dato alla luce la sua prima figlio.

Miriam Leone, le critiche sui social e la replica

“Essential, 7.20 del mattino. E sentirmi una donna nuova”. Sono state queste le parole usate da Miriam Leone su Instagram mentre si mostrava appena sveglia e senza trucco.

Per la donna non è certo la prima volta in questo modo ma evidentemente questa foto in particolare ha suscitato delle strane sensazioni nei suoi utenti. In particolare in uno che le ha fatto notare: “Mi dispiace ma devo dirti che pur avendo e portando con te la tua straordinaria bellezza, non sembri la stessa persona. È duro il compito di genitore, vero?”.

Una frase che ha suscitato tante reazioni da parte dei seguaci e fan dell’attrice che, però, è voluta intervenire in prima persona. La Leone, infatti, ha risposto: “Io sono felicissima di essere e non essere la stessa persona. E le notti insonni con il mio bambino sono il dono d’amore più incredibile che potesse nascere da me, dal mio cuore. Mostrarmi senza filtri e senza trucco appena sveglia mi fa sentire libera e può comunicare e ispirare forza ad altre persone in momenti delicati o di stanchezza. Non dispiacerti per me, non sono mai stata più felice di così”.

Insomma, una replica da applausi per una neo mamma che sicuramente sarà anche più stanca, ma senza dubbio non ha perso la sua bellezza e che può vantare ora una luce in più negli occhi grazie al suo piccolo Orlando.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG