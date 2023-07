Pioggia di critiche per Valentina e Francesca Ferragni dopo un post con didascalia simile. Le due accusate di copiarsi…

Quando non tocca alla più nota Chiara, tocca a Valentina e Francesca Ferragni finire nel mirino degli haters social. Questa volta, il motivo è davvero curisioso. Alcuni utenti, osservando gli ultimi post condivisi su Instagram dalle due sorelle, le hanno accusate di copiarsi e di non avere nulla di personale da raccontare in quanto vivrebbero della luce riflessa proprio di Chiara…

Critiche a Valentina e Francesca Ferragni: cosa è successo

Tutto nasce, come detto e come era prevedibile, da alcuni contenuti condivisi sui rispettivi profili Instagram da parte di Valentina e Francesca.

Le due sorelle sono state al concerto della popstar TheWeeknd che si è esibita all’Ippodromo di Milano. Le ragazze hanno pubblicato alcuni scatti della serata accompagnati da una didascalia molto simile, anzi uguale ma una in italiano e una in inglese. “TheWeeknd ma è mercoledì”. Questa la frase delle due donne che ha generato la polemica.

Infatti, tantissimi utenti non solo hanno commentato come le due sorelle si siano “copiate” la didascalia alle loro immagini ma hanno fatto di più. Alcuni hanno colto l’occasione per criticare e fare polemica. Durissimo un utente che ha scritto senza giri di parole: “L’originalità non è il vostro forte… del resto vivacchiate di luce riflessa da Chiara”.

C’è chi poi ha criticato le pose “finte” alle loro foto e ha fatto ancora riferimento al fatto che le due donne vogliano apparire come Chiara che ha ben altro stile e successo.

Vedremo se le due replicheranno o preferiranno andare avanti ignorando tutto. Va detto, per altro, che le stesse Vale e Francesca avevano scherzato sulla didascalia praticamente uguale e “copiata”.

Di seguito anche i due post Instagram delle sorelle con i vari commenti:

