Frecciata e ironia di Fabio Fazio verso la Rai a causa dell’oscuramento dei profili social di Che tempo che fa. Le parole.

Dopo l’annuncio dell’addio alla Rai col passaggio a Discovery, Fabio Fazio torna a parlare e lo fa in merito ad una delicata vicenda che vede coinvolti i profili social del suo programma ‘Che tempo che fa‘ che sarebbero rimasti in mano all’emittente di Stato. Il conduttore e chi per lui stanno provando a riaverli ma qualcosa non sembra andare nel verso giusto tanto che in queste ore, lo stesso presentatore ha spiegato quale sia la situazione.

Fabio Fazio e i profili social di Che tempo che fa

“Come avete visto i profili social di Che Tempo Che Fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati”, ha esordito subito con grande serietà e una vena di stupore il neo conduttore di Discovery.

Rispetto al passato, infatti, su Twitter, la pagina della trasmissione, quella storica e molto seguita, risulta inesistente, mentre la pagina Instagram presenta il logo Rai come immagine del profilo ed è divenuta archivio delle stagioni 2020 2023.

Da qui l’aggiornamento di Fazio: “Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione, non dà alcun vantaggio, per altro, a chi l’ha fatto”. Con ironia e una bella frecciata, poi, il conduttore ha aggiunto: “Fa piacere, per altro, che improvvisamente tengano a Che Tempo Che Fa, ecco. Insomma, un po’ tardivamente”.

Va detto che tale vicenda è seguita in modo molto vicino dai telespettatori del programma e dello stesso conduttore che sembrano essersi schierati in toto con lui. Si notano, infatti, diversi commenti al recente video condiviso su Instagram nel quale viene sottolineato che questo gesto della Rai pare essere una ripicca.

Di seguito anche il post Instagram del conduttore con le parole su quanto sta accadendo:

