Caos per Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta per la loro vacanza in Israele e delle immagini che hanno fatto molto parlare.

Seguitissima sui social, questa volta Giulia De Lellis sta facendo parlare per questioni non legate al gossip. In tendenza anche su Twitter, l’infuencer e il suo fidanzato, Carlo Beretta, sono finiti al centro della polemica per la loro vacanza in Israele dove, tra le altre cose, si sono fatti immortalare con il presidente Isaac Herzog.

Giulia De Lellis, la bufera per la vacanza in Israele

La vicenda parte, come detto, dalla vacanza in Israele e da alcuni scatti condivisi da Beretta e dalla stessa De Lellis che hanno generato lo sdegno e la perplessità di tanti.

In modo particolare, il nome dell’influener è andato in tendenza nelle ultime ore su Twitter anche a seguito di un filmato di un attivista che ha sottolineato come il viaggio della ragazza sia risultato decisamente poco opportuno: “Questi due soggettoni stanno facendo un viaggio Israele dove, insieme alla mamma di lui, si sono concessi una giornata di addestramento insieme all’Idf, l’esercito di un regime di apartheid e da oggi dichiarata dittatura fascista”, ha detto questo attivista. “Lui (Beretta, ndr) li tagga, mette mi piace. Si sono divertiti con un esercito che solo quest’anno ha ucciso più di 40 minori senza subire nemmeno un richiamo. Giulia, guardati le loro facce, è questo che stai sponsorizzando”.

Il filmato in questione prosegue poi con diversi aspetti spaventosi di quello che si sta vivendo in Israele e, allo stesso tempo, di come probabilmente Giulia non si sia resa conto di quello che stava facendo.

Tanti altri utenti, infatti, hanno voluto dire la loro seguendo la linea di tale attivista che ha concluso il suo filmato con un appello alla De Lellis: “Giulia, hai 5 milioni di follower. Prima di fare marchette […] pensaci un pochino. Oppure torna a fare le scur***e al Grande Fratello”.

Di seguito anche alcuni post Twitter di utenti rimasti molto arrabbiati e delusi per i contenuti condivisi dall’influencer e dal suo ragazzo:

Io Giulia De Lellis non la voglio mai più vedere da nessuna parte e tutti i brand che collaboreranno con lei li riterrò ugualmente colpevoli e non me ne frega un cazzo! Non mi interessa se è ignorante e se non conosce la situazione in Palestina, ha 30 anni non è giustificabile https://t.co/hGvXoBX3QE — AMBRA (@_ambrix_) July 27, 2023

Giulia de lellis ha raggiunto il punto più agghiacciante e più basso da quando campa sui nostri teleschermi.. dovevamo capirlo da quando diceva di non bere dai bicchieri dei suoi amici omosessuali perché aveva paura dell’AIDS. pic.twitter.com/rhoCpwvGxD — Lore ; loves piecurosa 🥀🖤 (@nelnomedeltrash) July 26, 2023

