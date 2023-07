Cambio di programmi a Tale e Quale Show? Pare che Carlo Conti abbia fatto fuori Cristina Scuccia dal cast della prossima edizione.

Ad inizio luglio Carlo Conti aveva annunciato quelli che sarebbero stati i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2023. Tra questi anche Cristina Scuccia che, dopo L’Isola dei Famosi, sarebbe quindi tornata in tv. In questo caso, però, pare che le cose siano cambiate con l’ex suora… fatta fuori.

Cristina Scuccia fatta fuori da Tale e Quale da Carlo Conti?

Come detto, Cristina Scuccia risultava essere fra gli annunciati concorrenti del cast di Tale e Quale Show 2023 ma, invece, non farà parte del varietà di Rai 1. Secondo indiscrezioni riprese da Tv Blog e che circolano nell’ambiente vicino al programma, pare che l’ex suora non si sia accordata con la Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali.

La donna è stata quindi sostituita. Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo. La donna, cantante dal grande successo fin dagli anni ottanta, ha grande esperienza in tv. In passato era stata co-conduttrice del Grande gioco dell’oca su Rai2, ma anche concorrente nella Fattoria e più recentemente all’Isola dei famosi e al Grande fratello vip. L’ultima sua esperienza in tv è stata nella seconda edizione di Back to school su Italia 1.

A questo punto vedremo l’elenco definitivo dei concorrenti dove, fatta eccezione per la Scuccia, dovrebbero essere confermati Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mangiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.

Staremo a vedere se ci saranno ufficialità a proposito della sostituzione nel cast o altri annunci in tale ottica.

Di seguito anche il post Instagram con cui Carlo Conti aveva annunciato i concorrenti del programma che, a questo punto, potrebbero essere diversi:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG