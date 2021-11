Lo studio di Uomini e Donne è diventato l’unico posto in cui Tina Cipollari e Gemma Galgani si possono interfacciare e si sa, i loro incontri da almeno 5/6 anni non sono affatto cordiali. Le due si detestano senza mezze misure e basta prendere d’esempio un anno ed un preciso momento del percorso di Gemma nel programma di Canale 5: settembre 2015, la fine della storia d’amore con Giorgio Manetti. Tina e Gemma da quel momento ebbero dei forti attriti perché a detta dell’opinionista, la dama non si è comportata in modo giusto con l’ex cavaliere.

In seguito le litigate sono diventate decisamente molto più numerose e le motivazioni sempre più varie. Tina più volte ha accusato Gemma di non essere coerente nei confronti dei corteggiatori giunti in studio per lei. Non solo, anche i filmati di sfogo in cui la Galgani critica l’opinionista non hanno aiutato per cercare un punto d’incontro fra le due. Sono rare, rarissime le occasioni di pace fra le due protagoniste. Ma si tratta di scontri avvenuti per via di un copione? A telecamere spente le due si comportano in altro modo, oppure la loro è una vera nemicizia?

A rispondere alle domande dei più curiosi c’è Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne nel gruppo di lavoro di Maria de Filippi da anni:

Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma.

Insomma, non c’erano dubbi ma ciò che il pubblico vede davanti alle telecamere (gavettoni e scontri dietro le quinte compresi) è tutto autentico: Tina e Gemma difficilmente potranno andare d’accordo.