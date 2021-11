Manca poco alla puntata numero 21 del GF VIP 6. Da qualche settimana è certo il prolungamento fino a metà marzo anche per questa edizione. Si tratta infatti della seconda stagione consecutiva ‘long version’ per il reality show.

Si sa pure che un nuovo carico di vipponi sta per varcare la porta rossa e questa sera ad inaugurare la serie di new entries saranno Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, entrambe già conosciute ai reality. I concorrenti nella casa da poco più di due mesi si stanno facendo le loro ipotesi. C’è chi ha già messo mano all’ipotesi del prolungamento e chi, invece, pensa a chi arriverà.

Clarissa Selassiè spera che non ci siano nuovi arrivi all’orizzonte, mentre Miriana Trevisan sembra essere più contenta (forse anche per dimenticare Nicola Pisu?): “Ho un flash, è già qui il concorrente che entrerà“. E così lei insieme a Sophie Codegoni e la sorella Selassiè si precipitano all’ingresso della love boat. Appizzano l’orecchio tentando di capire se dall”altra parte del capo ci sia qualcuno pronto a risponderle:

“Fateci un segnale, una bussata di porta!” grida Clarissa “Se ci sei batti un colpo” ma di presenze misteriose a dire il vero non c’è proprio l’ombra. Il GF vuole divertirsi e per lasciar pensare loro la qualsiasi, allora ha pensato di mettere musica a tutto volume per cercare di depistare le indagini in casa. Miriana, Clarissa e Sophie ora sono ancora più convinte che dall’altra parte del muro ci sia qualcuno pronto per fare il suo ingresso questa sera (QUI IL VIDEO).

Saranno felici di vedere Maria e Patrizia questa sera, ma lo saranno ancora fra una settimana? Le due nuove concorrenti pronte a iniziare la loro avventura riveleranno la verità non appena entrate? Nella puntata in prime time del GF VIP ne sapremo di più.